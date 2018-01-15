Cиловики 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив при этом почти 470 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили три мирных жителя, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 8 по 15 января ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) 80 раз нарушили режим прекращения огня… По территории республики применялись: орудия (калибра) 122 миллиметра — 32 снаряда, минометы (калибра) 120 миллиметров — 192 мины, минометы (калибра) 82 миллиметра — 244 мины… Ранения получили три мирных жителя", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах применяли гранатометы, бронетехнику, крупнокалиберное и легкое стрелковое вооружение.

"Всего подразделения ВСУ применили 1539 единиц боеприпасов", — заявил представитель ДНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.