МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31. Полет продолжался более 13 часов. Экипажи стратегических ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе.

В ведомстве рассказали, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — добавили в министерстве.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Ведомства государств подтвердили, что ракетоносцы не нарушали границ их воздушного пространства. При этом британское Минобороны рассказало, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб.

Британские истребители регулярно сопровождают российские самолеты, пролетающие вблизи территории страны, несмотря на неоднократные заявления Москвы о строгом соблюдении норм международного права.