В Германии 96-летний "бухгалтер Аушвица" попросил о помиловании

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. 96-летний бывший эсэсовец Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Аушвица", направил в немецкую прокуратуру прошение о помиловании, сообщает телеканал NDR.

"Мы рассматриваем соответствующий запрос о помиловании", — заявила представительница прокуратуры города Люнебург.

В конце декабря конституционный суд ФРГ отказал в рассмотрении жалобы Гренинга, который просил об отсрочке исполнения наказания в виде тюремного заключения

В июле 2015 года Гренинг был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек в концентрационном лагере смерти Аушвиц во время Второй мировой войны. Защита Гренинга пыталась обжаловать приговор. В августе прокуратура Ганновера признала его достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания. В конце ноября высший земельный суд в Целле заключил, основываясь на мнениях экспертов, что Гренинг может отбывать срок в тюрьме, несмотря на возраст. Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Гренинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности".

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Гренинг работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. В ходе процесса Гренинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах на территории Польши возле города Освенцим, в 60 километрах к западу от Кракова. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, были убиты в Аушвице в 1941-1945 годах.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.