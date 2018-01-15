Итальянского врача, лечившего рак содой, приговорили к 5,5 годам тюрьмы

РИМ, 15 янв — РИА Новости. Суд итальянской столицы в понедельник приговорил к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения бывшего врача, который в качестве лекарства от рака предлагал лечение содой, закончившееся гибелью пациента.

Как сообщает газета la Repubblica, Туллио Симончини признан виновным в незаконном занятии профессией и непреднамеренном убийстве. Его напарник, рентгенолог Роберто Гандини, отделался двумя годами условного срока.

Их жертвой шесть лет назад стал 27-летний житель Катании Лука Оливотто, у которого была диагностирована опухоль мозга. В поисках лечения он обратился к Симончини и поехал к нему в Тирану, где тот практиковал. "Чудо-курс" заключался во внутривенных вливаниях раствора соды.

Смерть молодого человека наступила спустя два дня в результате сердечного приступа, вызванного нарушением кислотно-щелочного баланса, пишет издание. С момента постановки диагноза Оливотто прожил четыре месяца.

"Сегодняшний приговор поставил точку в полной боли истории семьи Оливотто, дав надежду на то, что подобные способы лечения, опасные и лишенные научной основы, прекратят появляться и приводить к новым жертвам", — заявили адвокаты семьи.