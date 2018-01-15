Европарламент создал подразделение по борьбе с "фейковыми новостями"

БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости, Александр Шишло. В структуре Европарламента (ЕП) создано специальное подразделение по противодействию "фейковой" информации, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.

"Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости", — сказал собеседник агентства.

Возглавить новую структуру поручено Маржори Ван Ден Броке, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя ЕП.