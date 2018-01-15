В Кабуле на территорию посольства Индии упала ракета

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Неуправляемая ракета упала на территории посольства Индии в Афганистане, никто не пострадал, заявил в понедельник официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Некоторое время назад на территории нашего посольства в Кабуле упала ракета, причинив небольшой урон зданию на задней стороне посольского комплекса. Пожара и пострадавших нет. Наш поверенный в делах информирует, что все сотрудники посольства в безопасности", — сказал Кумар журналистам.

Информация о том, кто именно произвел обстрел и откуда была запущена ракета, отсутствует. Ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.