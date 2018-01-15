Аргентина объявила о бессрочных поисках подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв — РИА Новости. Поиски подводной лодки "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пропавшей ровно два месяца назад, будут вестись бессрочно до ее обнаружения, заявил в понедельник представить ВМС Энрике Бальби.
"Нет никакой даты для окончания поисков", — заявил Бальби на пресс-конференции в столице Аргентины.
Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).