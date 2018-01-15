Аргентина объявила о бессрочных поисках подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв — РИА Новости. Поиски подводной лодки "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пропавшей ровно два месяца назад, будут вестись бессрочно до ее обнаружения, заявил в понедельник представить ВМС Энрике Бальби.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

"Нет никакой даты для окончания поисков", — заявил Бальби на пресс-конференции в столице Аргентины.

Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).