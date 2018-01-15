В центре Кабула упала ракета

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракета, выпущенная неизвестными, упала рядом с канадским посольством в центре Кабула, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на афганское МВД.

Представитель ведомства Нусрат Рахими сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пока ни одна из действующих в Афганистане группировок не взяла на себя ответственность за обстрел.

По данным агентства Пажвак, ракета приземлилась в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан на территории посольства Индии. Представитель индийского МИД заявил о незначительных повреждениях здания дипмиссии. Очевидцы сообщают, что после падения ракеты произошел взрыв.