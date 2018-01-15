Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

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ГАЗА, 15 янв — РИА Новости. Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Волна протестов на палестинских территориях продолжается уже полтора месяца, начавшись в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Молодой палестинец 24 лет был застрелен в ходе столкновений с израильскими военными в районе города Калькильи", — говорится в пресс-релизе министерства.

Еще один палестинец госпитализирован с ранением в голову, которое представляет угрозу для его жизни, сообщили медики.

На прошлой неделе, 11 января, в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу и в секторе Газа погибли двое палестинцев.