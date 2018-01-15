ГАЗА, 15 янв — РИА Новости. Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
Волна протестов на палестинских территориях продолжается уже полтора месяца, начавшись в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
"Молодой палестинец 24 лет был застрелен в ходе столкновений с израильскими военными в районе города Калькильи", — говорится в пресс-релизе министерства.
Еще один палестинец госпитализирован с ранением в голову, которое представляет угрозу для его жизни, сообщили медики.
На прошлой неделе, 11 января, в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу и в секторе Газа погибли двое палестинцев.