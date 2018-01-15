Семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть до Канарских островов, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь мигрантов погибли, пытаясь доплыть на надувной лодке до испанского острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на данные Гражданской Гвардии.
По предварительным данным правоохранительных органов, всего в лодке находились 27 человек. 20 доплыли до берега, двум из них оказывается экстренная медицинская помощь, ввиду их тяжелого состояния.
Как сообщает агентство, спасатели обнаружили в лодке тела пяти человек, еще один погибший был найден в море, причины гибели седьмого мигранта не сообщаются.
Первая информация о происшествии начала поступать в понедельник в районе полудня. Отдыхающие сообщили, что группа мигрантов пытается вплавь достичь берега.
По данным агентства, большинство мигрантов являются выходцами стран Магриба. У них были выявлены признаки гипотермии.
AMPLIACIÓN | Siete migrantes muertos al intentar llegar a Lanzarote a bordo de una patera https://t.co/y6GKtwOg1i pic.twitter.com/nDXDu0ktMg— Europa Press (@europapress) 15 января 2018 г.