Американский посол надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что если Вашингтону и Москве удастся нормализовать отношения, то это укрепит глобальную стабильность.Twitter.
"А вы считаете, что я должен сожалеть об этом решении? Я так не считаю", — добавил Хантсман, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, почему он согласился занять пост главы дипмиссии в России "в такое непростое время".
Хантсман отметил, что "именно это" побудило его принять предложение и занять пост посла в России.
"Ведь если у нас получится, мы окажем миру важную помощь — создадим основу и возможности для большей стабильности и процветания", — подчеркнул посол.