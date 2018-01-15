Американский посол надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что если Вашингтону и Москве удастся нормализовать отношения, то это укрепит глобальную стабильность.

"Я думаю, что отношения между нашими странами играют важную роль в глобальном контексте. Могу ли я в должности посла США в РФ сделать наши отношения более стабильными? Надеюсь, что при содействии профессиональной команды сотрудников нашего посольства, вместе с новыми идеями, большим числом контактов между гражданами наших стран, ростом взаимной торговли и активизацией откровенного диалога мы сможем улучшить отношения (России и США)", — заявил Хантсман в видеоролике, размещенном на официальной странице дипмисси в Twitter

"А вы считаете, что я должен сожалеть об этом решении? Я так не считаю", — добавил Хантсман, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети, почему он согласился занять пост главы дипмиссии в России "в такое непростое время".

Хантсман отметил, что "именно это" побудило его принять предложение и занять пост посла в России.

"Ведь если у нас получится, мы окажем миру важную помощь — создадим основу и возможности для большей стабильности и процветания", — подчеркнул посол.