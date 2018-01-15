Главу МИД Венгрии возмутили новые ограничения прав меньшинств на Украине

Реакция на события на Украине. Январь 2018 (38)

Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новые законодательные инициативы украинских властей приведут к дальнейшим ограничениям прав национальных меньшинств. Такое заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто опубликовали на сайте МИД республики.

По его словам, вместо того, чтобы смягчить конфликт, Украина предложила ввести дополнительные ограничения. "Например, сделать обязательной украинскую стенограмму диалога во время театральных представлений и публиковать венгерские газеты на двух языках", — рассказал Сийярто.

Министр подчеркнул, что Венгрия выступит против новых законопроектов Киева так же, как и против скандального закона об образовании.

Документ, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября. Согласно закону, с сентября 2020 года образование в стране станет полностью украиноязычным.

Закон вызвал волну критики во многих странах. Против него выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. Будапешт, ранее поддерживающий евроинтеграцию Украины, назвал решение Киева "ударом в спину".