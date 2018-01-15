В ДНР оценили последствия закона о реинтеграции Донбасса

Военнослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак. Архивное фото

Военнослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Принятие Киевом законопроекта о реинтеграции Донбасса может навредить мирному урегулированию конфликта, заявили РИА Новости в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам исполняющего обязанности главы ведомства Натальи Никоноровой, документ не был согласован с ДНР и ЛНР.

Она добавила, что украинские власти таким образом нарушают минские договоренности и пытаются "саботировать выполнение своих обязательств".

"Разумеется, принятие этого законопроекта не будет иметь никакого фактического влияния на республики, но нанесет серьезный ущерб процессу урегулирования", — сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что документ противоречит Минским соглашениям. В нем содержатся "скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия", констатировала исполняющая обязанности министра иностранных дел.

"Даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию", — заключила Никонорова.

Рассмотрение документа

Украинский парламент одобрил документ в первом чтении в октябре 2017 года. Во втором его планируют рассмотреть во вторник. Представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект должны принять в ближайшее время, при этом текст будет максимально приближен к предложенному главой государства.

Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Документ, в котором Россию назвали агрессором, приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Фактически вводит военное положение

Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что фактически этот законопроект вводит военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией.

"Поэтому имущество фирм, предпринимателей и лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства", — заявил он.

По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, принятие закона существенно осложнит работу посреднической миссии по урегулированию конфликта при участии США и России. "А самое главное: этот закон не дает ответ, каким образом возобновить территориальную целостность государства, вернуть территорию и людей дипломатическим путем", — сказал депутат.