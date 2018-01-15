В ДНР оценили последствия закона о реинтеграции Донбасса

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Принятие Киевом законопроекта о реинтеграции Донбасса может навредить мирному урегулированию конфликта, заявили РИА Новости в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По словам исполняющего обязанности главы ведомства Натальи Никоноровой, документ не был согласован с ДНР и ЛНР.
Она добавила, что украинские власти таким образом нарушают минские договоренности и пытаются "саботировать выполнение своих обязательств".
"Разумеется, принятие этого законопроекта не будет иметь никакого фактического влияния на республики, но нанесет серьезный ущерб процессу урегулирования", — сказала Никонорова.
"Даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию", — заключила Никонорова.
Рассмотрение документа
Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
Документ, в котором Россию назвали агрессором, приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Фактически вводит военное положение
"Поэтому имущество фирм, предпринимателей и лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства", — заявил он.
По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, принятие закона существенно осложнит работу посреднической миссии по урегулированию конфликта при участии США и России. "А самое главное: этот закон не дает ответ, каким образом возобновить территориальную целостность государства, вернуть территорию и людей дипломатическим путем", — сказал депутат.