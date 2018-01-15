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В мире

В ДНР оценили последствия закона о реинтеграции Донбасса

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (111)
17:0915.01.2018
(обновлено: 18:29 15.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак. Архивное фотоВоеннослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Принятие Киевом законопроекта о реинтеграции Донбасса может навредить мирному урегулированию конфликта, заявили РИА Новости в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Город Киев. Архивное фото
© РИА Новости
Медведчук рассказал о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса

По словам исполняющего обязанности главы ведомства Натальи Никоноровой, документ не был согласован с ДНР и ЛНР.

Она добавила, что украинские власти таким образом нарушают минские договоренности и пытаются "саботировать выполнение своих обязательств".

"Разумеется, принятие этого законопроекта не будет иметь никакого фактического влияния на республики, но нанесет серьезный ущерб процессу урегулирования", — сказала Никонорова.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Германии напомнили позицию Берлина по урегулированию ситуации на Украине
Она подчеркнула, что документ противоречит Минским соглашениям. В нем содержатся "скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия", констатировала исполняющая обязанности министра иностранных дел.

"Даже в его названии теперь уже звучит не "реинтеграция" Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание "возобновление суверенитета", что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию", — заключила Никонорова.

Рассмотрение документа

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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В ООН раскритиковали законопроект о реинтеграции Донбасса
Украинский парламент одобрил документ в первом чтении в октябре 2017 года. Во втором его планируют рассмотреть во вторник. Представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект должны принять в ближайшее время, при этом текст будет максимально приближен к предложенному главой государства.

Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Документ, в котором Россию назвали агрессором, приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Фактически вводит военное положение

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Закон о Донбассе был существенно изменен, заявила представитель Порошенко
Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что фактически этот законопроект вводит военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией.

"Поэтому имущество фирм, предпринимателей и лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства", — заявил он.

По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, принятие закона существенно осложнит работу посреднической миссии по урегулированию конфликта при участии США и России. "А самое главное: этот закон не дает ответ, каким образом возобновить территориальную целостность государства, вернуть территорию и людей дипломатическим путем", — сказал депутат.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
iloverostov
Кто бы что не придумывал, ДНР и ЛНР в состав Украины уже не вернуть, сами виноваты. П.с.: вы будете дружить с тем, кто хотел вас уничтожить?
17:39
15.01.2018
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Meteor
Уж коль документ называется "о восстановлении суверенитета", то это значит что Донбассу он будет предоставлен нынешнею хунтой. Иначе трактовать просто невозможно- восстановит суверенитет от уркаины.
17:47
15.01.2018
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