Задержанного в Азербайджане россиянина депортируют в Россию

БАКУ, 15 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан с туристическими целями и пропавший там, был арестован на десять суток, он будет отправлен на Родину, сообщает в понедельник агентство АПА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. В субботу он вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать. В посольстве РФ в Баку сообщили РИА Новости, что диппредставительство проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину.

"Нелицеприятный случай, с которым в Азербайджане столкнулся гражданин России Дмитрий Чулков, стал результатом его личной ошибки. Так, Дмитрий Чулков подошел к одной из воинских частей на территории Гёйгёльского района и зашел на запрещенный участок. Он начал фотографировать воинскую часть. Невзирая на требования военных, он продолжал съемку. На место была вызвана полиция. Но Чулков игнорировал и их законные требования", — передает агентство.

Уточняется, что после расследования правоохранительные органы направили собранные о Дмитрии Чулкове материалы в суд.

"Пятого января, ссылаясь на 535 статью Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, суд арестовал его на 10 суток. Дмитрий Чулков сказал, что осознал свою ошибку, а также извинился за свои действия. Сегодня истекает срок решения об аресте, избранной в отношении Дмитрия Чулкова. Он будет отправлен в свою страну", — говорится в сообщении.

Ранее мать Чулкова сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, ранее рассказал РИА Новости, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека. Комментариями правоохранительных органов Азербайджана РИА Новости не располагает.