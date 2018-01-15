Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и внутриукраинский кризис

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Паоло Джентилони обсудил ситуацию в Ливии и внутриукраинский кризис, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что с обеих сторон выражено удовлетворение успешным открытием 14 января фестиваля "Русские сезоны" в Италии. Отмечено, что в ходе реализации этого масштабного проекта планируется провести более 250 культурных мероприятий, что, несомненно, будет способствовать расширению дружеских связей между народами России и Италии.

Кроме того, в ходе разговора были обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

"Проведен обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе с учетом председательства Италии в ОБСЕ в текущем году. Уделено также внимание урегулированию ситуации в Ливии и внутриукраинскому кризису. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — говорится в сообщении.