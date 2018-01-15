Путин провел телефонный разговор с премьером Италии

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони провел в понедельник продолжительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждалась ситуация в Ливии, сообщили РИА Новости источники в правительственном Дворце Киджи.

В ходе разговора, как сообщили источники, было подтверждено общее стремление содействовать политическому разрешению ливийского кризиса и стабилизации ситуации в регионе.

Согласно этой информации, Джентилони также положительно оценил роль, которую Россия сыграла в рамках Совета Безопасности ООН по ливийскому досье.