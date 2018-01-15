В Польше ищут хулиганов, забросавших камнями машину россиян

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Полиция польского Гданьска ведет поиск хулиганов, забросавших камнями автомобиль жителей Калининграда, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
"В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется поиск свидетелей, устанавливаются личности подозреваемых и предпринимаются меры по их задержанию", — уточнили в полиции.
Ранее дежурный консул генерального консульства России в Гданьске Ванда Калюжная рассказала РИА Новости, что в городе в "отношении россиян совершены хулиганские действия со стороны неустановленных лиц".
Жительница Калининграда Екатерина Молодцова написала в Facebook, что с семьей выехала в Гданьск на выходные. По ее словам, нападение произошло в центре города в то время, когда ее мать сажала ребенка в машину. Она опубликовала фотографию, на которой видно, что у Mercedes с российскими номерами разбито заднее стекло.