В Польше ищут хулиганов, забросавших камнями машину россиян

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Полиция польского Гданьска ведет поиск хулиганов, забросавших камнями автомобиль жителей Калининграда, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

"Заявление от гражданки России о повреждении ее автомобиля Mercedes поступило в субботу. В тот же день полицейские осмотрели место происшествия и приступили к дальнейшим действиям", — рассказал собеседник агентства.

"В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, ведется поиск свидетелей, устанавливаются личности подозреваемых и предпринимаются меры по их задержанию", — уточнили в полиции.

Ранее дежурный консул генерального консульства России в Гданьске Ванда Калюжная рассказала РИА Новости, что в городе в "отношении россиян совершены хулиганские действия со стороны неустановленных лиц".

Жительница Калининграда Екатерина Молодцова написала в Facebook, что с семьей выехала в Гданьск на выходные. По ее словам, нападение произошло в центре города в то время, когда ее мать сажала ребенка в машину. Она опубликовала фотографию, на которой видно, что у Mercedes с российскими номерами разбито заднее стекло.