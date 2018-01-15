В Португалии произошло землетрясение магнитудой 4,9

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в центральной части Португалии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени (14.51 мск) в 101 километре к востоку от столицы страны Лиссабона и в 23 километрах к северу от города Эвора. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Как сообщает интернет-издание El Español, в Лиссабоне подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.