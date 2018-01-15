МАДРИД, 15 янв — РИА Новости. Каталония останется под прямым управлением Мадрида, согласно 155-й статье конституции, пока в автономном сообществе не будет законным образом назначен новый глава правительства, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Сторонники независимости, победившие на досрочных парламентских выборах в Каталонии, ведут переговоры о выдвижении на должность председателя каталонского правительства экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона. Бежавший в Брюссель политик, в отношении которого Верховный суд Испании выдал ордер на арест на испанской территории, предлагает провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи.

"Недопустимо, чтобы он стал главой правительства удаленно, с помощью посредников или другой уловки. Чтобы прийти к власти, он должен присутствовать физически… Если этого не произойдет, 155-я статья останется в силе", — заявил Рахой.

Ранее юристы правительства Испании, изучив регламент парламента Каталонии, пришли к выводу, что Карлес Пучдемон не может проходить процедуру утверждения в парламенте по видеосвязи. К аналогичному выводу пришли юристы каталонского парламента.

Первого октября в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость. После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря.

Несмотря на то, что первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание каталонского парламента в новом составе пройдет 17 января.