МАДРИД, 15 янв — РИА Новости. Каталония останется под прямым управлением Мадрида, согласно 155-й статье конституции, пока в автономном сообществе не будет законным образом назначен новый глава правительства, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
"Недопустимо, чтобы он стал главой правительства удаленно, с помощью посредников или другой уловки. Чтобы прийти к власти, он должен присутствовать физически… Если этого не произойдет, 155-я статья останется в силе", — заявил Рахой.
Ранее юристы правительства Испании, изучив регламент парламента Каталонии, пришли к выводу, что Карлес Пучдемон не может проходить процедуру утверждения в парламенте по видеосвязи. К аналогичному выводу пришли юристы каталонского парламента.
Несмотря на то, что первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание каталонского парламента в новом составе пройдет 17 января.