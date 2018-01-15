БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Бельгийские истребители F-16 были подняты в понедельник утром в воздух для сопровождения предположительно двух российских самолетов над акваторией Северного моря, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на неназванный военный источник.

По информации издания, два бельгийских F-16 приблизились, предположительно, к российским Ту-160. Подробностей и официального подтверждения этой информации не приводится.

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту миссию по очереди выполняют бельгийские и нидерландские ВВС. Как отмечает издание, оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16 в случае появления не идентифицированных самолетов или летательных аппаратов, с которыми потерян контакт по радиосвязи.

Ранее в понедельник представитель пресс-службы министерства обороны Британии заявил РИА Новости, что истребители ВВС Великобритании Typhoon в понедельник были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии из-за сигнала, предположительно, о российских самолетах.

Комментарием Минобороны РФ РИА Новости относительно этих сообщений не располагает. Ранее МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.