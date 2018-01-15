В ДНР допустили введение внешнего управления в отношении "Vodafone-Украина"

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории республики в отношении компании "Vodafone-Украина", она предоставляет услуги сотовой связи.

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Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории республики. В оперативном командовании ДНР заявили, что это произошло в результате диверсии со стороны украинских силовиков.

"Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", — сказал Захарченко, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава ДНР отметил, что единственный способ решения проблем — соблюдение минских договоренностей.

"Любые попытки оказывать на нас силовое давление будут провальными. Единственный приемлемый механизм решения конфликта – полное и неукоснительное соблюдение минских договоренностей. В том виде и в том порядке, в каком они прописаны под гарантии "нормандской четверки". Другого выхода у Киева нет", — добавил Захарченко.