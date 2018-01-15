Датская модель не попала на обложку журнала из-за недостаточной худобы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Датская модель Нина Агдал опубликовала пост в инстаграме, в котором бросила вызов стандартам красоты модельного бизнеса и рассказала о том, как некий журнал отказал ей в публикации снимков из-за пропорций ее тела.

По словам Агдал, несколько месяцев назад она приняла участие в съемках для понравившегося проекта. Вскоре после этого агент модели получил письмо с извинениями и отказом публиковать фото на обложке. Издатель объяснил это тем, что внешний вид девушки отличался от представленного в портфолио и не соответствовал стандартам издания. О каком именно журнале идет речь, Нина не уточнила.

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Янв 12, 2018 at 9:30 PST

Девушка пояснила, что ее внешний вид изменился с тех пор, как она в 16 лет пришла в модельный бизнес.

"Я не выхожу на подиум и никогда не была худой как палка. Сейчас еще больше, чем ранее, я принимаю свои изгибы и усердно работаю в спортзале, чтобы оставаться сильной и в первую очередь сохранить рассудок", — пишет она.

"Так что позор тебе и спасибо тебе, издатель, за подтверждение того, насколько важно жить по своей правде и громко говорить об этом, вне зависимости от того, кто ты и какой у тебя размер", — добавила датчанка.

Агдал призвала женщин любить свое тело и находить способы "создавать, а не разрушать" друг друга.