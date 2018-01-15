В Германии полиция спасла пропавшего человека с помощью дрона

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Немецкой полиции в федеральной земле Бавария удалось обнаружить и спасти пропавшего человека с помощью дрона, оборудованного тепловизором, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию в понедельник.

Инцидент произошел в округе Нижняя Франкония в пятницу. 86-летний охотник ушел осматривать угодья и не смог найти дорогу обратно. С наступлением темноты его жена, не дождавшаяся супруга к ужину, сообщила о его исчезновении в полицию, поясняет телерадиокомпания.

Отмечается, что дрон зафиксировал местонахождение мужчины и передал информацию полицейским. Охотник увяз в болотистой местности и не смог выбраться самостоятельно. Он получил серьезное переохлаждение, сейчас угрозы его жизни нет.