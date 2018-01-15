Британия подняла в воздух истребители из-за сигнала о российских самолетах

ЛОНДОН, 15 янв – РИА Новости. Истребители ВВС Великобритании поднялись с авиабазы в Шотландии из-за сигнала, предположительно, о российских самолетах, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы министерства обороны.

"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут, самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — заявил представитель ведомства.

Кроме того, по данным СМИ, для сопровождения "российских самолетов" над акваторией Северного моря поднялись два бельгийских истребителя F-16. Подтверждения этой информации пока нет.

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса. Эту миссию ВВС страны выполняют поочередно с Нидерландами.

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.