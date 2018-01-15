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В мире

Катрин Денев уточнила позицию по проблеме сексуальных домогательств

14:5115.01.2018
(обновлено: 14:53 15.01.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская актриса Катрин Денев. Архивное фотоФранцузская актриса Катрин Денев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Известная французская актриса Катрин Денев, подписавшая открытое письмо против волны "ненависти к мужчинам", уточнила, что не считает домогательства чем-то хорошим.

Французская актриса Катрин Денев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Об этом она написала в письме в газету Liberation.

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.

"Я действительно подписала петицию в газете Monde, озаглавленную как "Мы защищаем свободу". Петицию, которая породила множество реакций, которая заслуживает уточнений", — так начинается обращение Денев.

Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актриса осуждает появление хештега "Balance ton porc" ("Сдай своего развратника"), который сопровождает рассказы жертв домогательств. Говоря о приставаниях, она отмечает, что "гораздо больше мужчин, чем женщин, склонны к такому поведению", но призывает воздержаться от оскорблений обоих сторон.

"Этот хештег, не является ли он призывом к оговору? Можно ли быть уверенной, что здесь нет манипуляций? Не будет ли самоубийств невинных людей? Мы должны жить вместе, без "развратников" и "мерзавок", — пишет Денев.

Кинодива рассказала, что, хоть и подписала это открытое письмо, она не может согласиться с поведением некоторых других подписантов, искажающих исходный текст.

Работа мозга. Архивное фото
© Fotolia / Andrea Danti
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"Когда мы подписываем манифест, который затрагивает других людей, мы держимся, избегаем собственного словесного недержания… Ничего в этом тексте не говорит о том, что домогательства — это хорошо, иначе бы я его не подписала", — подчеркивает Денев.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Некоторые любят погорячее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Некоторые любят погорячее
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Марина Богданова
Просто артистам на западе не чем заняться, их слава быстро пролетала, деньги кончились, вот и решили по вымогать у мужчин деньги за несуществующие домогательства. Берите пример с Мерлин Монро она на три фронта работала (актриса, певица, модель) ей было не до ваших глупостей.
15:13
15.01.2018
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