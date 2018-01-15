Катрин Денев уточнила позицию по проблеме сексуальных домогательств

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Известная французская актриса Катрин Денев, подписавшая открытое письмо против волны "ненависти к мужчинам", уточнила, что не считает домогательства чем-то хорошим.

Об этом она написала в письме в газету Liberation

Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном французской газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.

"Я действительно подписала петицию в газете Monde, озаглавленную как "Мы защищаем свободу". Петицию, которая породила множество реакций, которая заслуживает уточнений", — так начинается обращение Денев.

Актриса осуждает появление хештега "Balance ton porc" ("Сдай своего развратника"), который сопровождает рассказы жертв домогательств. Говоря о приставаниях, она отмечает, что "гораздо больше мужчин, чем женщин, склонны к такому поведению", но призывает воздержаться от оскорблений обоих сторон.

"Этот хештег, не является ли он призывом к оговору? Можно ли быть уверенной, что здесь нет манипуляций? Не будет ли самоубийств невинных людей? Мы должны жить вместе, без "развратников" и "мерзавок", — пишет Денев.

Кинодива рассказала, что, хоть и подписала это открытое письмо, она не может согласиться с поведением некоторых других подписантов, искажающих исходный текст.

"Когда мы подписываем манифест, который затрагивает других людей, мы держимся, избегаем собственного словесного недержания… Ничего в этом тексте не говорит о том, что домогательства — это хорошо, иначе бы я его не подписала", — подчеркивает Денев.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.