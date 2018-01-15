Лавров и Климкин обсудили перспективы выполнения Минских соглашений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили в понедельник по телефону перспективы выполнения Минских соглашений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы. Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее об этом разговоре сообщил Климкин. Говоря про возможность введения в Донбасс миротворцев ООН, украинский министр отметил, что "позиции (Украины и РФ – ред.) очень далеки, но должны работать дальше".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.