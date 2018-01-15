Лавров и Климкин обсудили перспективы выполнения Минских соглашений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили в понедельник по телефону перспективы выполнения Минских соглашений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее об этом разговоре сообщил Климкин. Говоря про возможность введения в Донбасс миротворцев ООН, украинский министр отметил, что "позиции (Украины и РФ – ред.) очень далеки, но должны работать дальше".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.