В ЛНР заявили, что сбили в Донбассе украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 15 янв — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Вчера, в 07.30 в районе населенного пункта Логвиново военнослужащими Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ типа "Фантом", производивший разведку", — заявил Марочко.

По словам спикера, в результате устранения БПЛА военнослужащие ЛНР пресекли обстрелы со стороны ВСУ в этом направлении, так как беспилотник был запущен, по данным Народной милиции, для корректировки артиллерийского огня.

"Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки ЛНР оставляет за собой право на ответные контрмеры", — заявил Марочко.