В ЛНР заявили, что ВСУ 30 раз нарушили "новогоднее" перемирие в Донбасс

ЛУГАНСК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили "новогоднее" перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 700 снарядов, мин и гранат, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"С начала действия перемирия ВС Украины 30 раз нарушали режим прекращения огня, что неоднократно подтверждалось наблюдателями СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в его канале в мессенджере Telegram.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, за период с момента объявления перемирия украинские силовики использовали артиллерию калибрами 152 и 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы и выпустили по территории ЛНР порядка 711 снарядов, мин и гранат.