Лавров объяснил, почему активизировались переговоры по названию Македонии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Переговоры между Грецией и Македонией о названии бывшей югославской республики активизировались, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается оживившихся усилий по решению проблемы названия Македонии. Эти усилия были долго в полуспящем состоянии, и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО… Суть происходящего все понимают – речь идет совсем не о том, чтобы учесть какие-то общие специфические черты двух близких народов, а о том, чтобы одну из этих стран обязательно сделать членом НАТО", — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос греческого журналиста, признает ли Россия Македонию под новым названием, если оно будет принято, министр ответил: "Какое бы название Греция и Македония не согласовали для бывшей югославской республики Македония, если это будет официально решено и закреплено в конституции Македонии, наверняка все это признают". "Поскольку Греция уже в НАТО, то вы (греки) не нуждаетесь в каких-то уступках, а в уступках нуждается Македония, которую надо втянуть в НАТО", — отметил Лавров.

Македония и Греция почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. При этом многие политики в Греции выступают против присутствия вообще в каком-либо виде слова "Македония" в названии БЮРМ, даже если оно будет дополнено географическим определением.

Ранее дипломатические источники в Афинах заявляли РИА Новости, что на Скопье осуществляется сильное давление со стороны США и НАТО, чтобы добиться уступок и как можно скорее решить вопрос с вступлением БЮРМ в Североатлантический альянс. По словам источников, 11-12 июля 2018 года планируется саммит НАТО, на котором руководство альянса хотело бы объявить о вступлении Скопье.

Афины и Скопье уверены, что вопрос о названии можно решить в первой половине 2018 года. Переговоры о наименовании начнутся 17 января в ООН в Нью-Йорке.