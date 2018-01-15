Лавров рассказал, когда пройдет встреча глав МИД России и Японии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Встреча глав МИД России и Японии пройдет до визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, намеченного на май 2018 года, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы действительно ждем премьер-министра Абэ, есть договоренность о встрече министров иностранных дел (Японии и РФ) до этого визита. Сроки встречи министров будут определены по обоюдному согласию в обоюдно приемлемые даты", — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Лавров добавил, что Абэ и президент РФ Владимир Путин "наверняка рассмотрят ход выполнения договоренностей, которые касаются совместной хозяйственной деятельности" на южных Курильских островах.
Ранее сообщалось, что Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 24-26 мая.