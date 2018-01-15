Лавров заявил о "массе доказательств" антироссийской направленности ПРО США

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия сомневается, что Токио будет самостоятельно управлять элементами американской ПРО, которые планируется разместить в Японии, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, российские данные свидетельствуют о том, что система Aegis Ashore базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения.
Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО для защиты от северокорейских баллистических ракет.
"Мы не знаем о каких-либо случаях где бы то ни было на земном шаре, чтобы США, развернув там свои вооружения, передали контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделают исключение и в этом случае", — подчеркнул министр.
При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам и заинтересована в том, чтобы диалог по ПРО, который Москва предложила 11 лет назад, все-таки был начат.
По его словам, сейчас американские коллеги заявляют России: "Не волнуйтесь, это не против вас".
"Но имеется масса доказательств того, что все это не так", — продолжил Лавров.
Планируется, что два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore разместят в Японии к 2023 году. Один из них появится на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе. В Москве это решение оценили как "очередное нарушение американцами" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.