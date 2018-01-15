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В мире

Лавров заявил о "массе доказательств" антироссийской направленности ПРО США

12:3915.01.2018
(обновлено: 14:31 15.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия сомневается, что Токио будет самостоятельно управлять элементами американской ПРО, которые планируется разместить в Японии, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Захарова оценила последствия решения Японии развернуть ПРО США
"Японские коллеги привели аргументы о том, что эта система Aegis Ashore ("Иджис Эшор"), вернее ее вариация, как они говорят, которая будет развернута в Японии, отличается от того, что есть у Южной Кореи и что есть в Европе. Мы такими данными не располагаем", — сказал Лавров.

По его словам, российские данные свидетельствуют о том, что система Aegis Ashore базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения.

Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО для защиты от северокорейских баллистических ракет.

"Мы не знаем о каких-либо случаях где бы то ни было на земном шаре, чтобы США, развернув там свои вооружения, передали контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделают исключение и в этом случае", — подчеркнул министр.

Эсминец Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
© Фото : Don Bray, US Navy
Япония будет использовать новую систему перехвата ракет
Лавров добавил, что Москва хотела бы получить от Токио "более убедительные сведения" по этому вопросу.

При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам и заинтересована в том, чтобы диалог по ПРО, который Москва предложила 11 лет назад, все-таки был начат.

По его словам, сейчас американские коллеги заявляют России: "Не волнуйтесь, это не против вас".

"Но имеется масса доказательств того, что все это не так", — продолжил Лавров.

Планируется, что два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore разместят в Японии к 2023 году. Один из них появится на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе. В Москве это решение оценили как "очередное нарушение американцами" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
maks.chuprin.87
Да Боже мой, тут и доказательств давно уже ненужно... Нам бы на Кубу вернутся, чтобы остудить горячие головы в Вашингтоне...
12:45
15.01.2018
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lozud4eg
Окружают! Какие им Курилы???
13:30
15.01.2018
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