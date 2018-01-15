Во Львове полицейские проверяют сообщение о минировании здания школы

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Украинские полицейские проверяют сообщение о минировании здания школы во Львове, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Львовской области.

"Анонимное сообщение о минировании школы по улице Трилевского во Львове на оперативную линию 102 поступило сегодня, 15 января, в 10.07 (11.07 мск)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи. Правоохранители обследуют помещение школы и прилегающую территорию.