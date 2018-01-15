"Украинская правда" извинилась за новость о "письмах Порошенко к ФСБ"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Издание "Украинская правда", которое распространило информацию грузинского канала "Рустави-2" о якобы написанных президентом Украины Петром Порошенко письмах к российской Федеральной службе безопасности, извинилось за публикацию новости, отметив, что ее автор отстранен от работы.

Ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей в то время правящей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге. Администрация Порошенко назвала эти документы подделкой и призвала СМИ "не распространять ложную информацию".

"На момент появления новости у нас не было ни одного подтверждения, что обнародованные грузинским телеканалом фотосканы являются достоверными документами. Новость была написана неаккуратно и не отвечала стандартам нашего издания… На время проведения собственного расследования автор новости отстранен от работы", — говорится в заявлении "Украинской правды", опубликованном на странице издания в Facebook.

Как отмечается, издание проводит собственное расследование, которое предполагает анализ событий 2007 года, когда у Порошенко действительно возникли проблемы при пересечении российской границы; анализ обнародованного документа (графическая экспертиза, стиль и обращение, которое в нем содержится); также издание намерено узнать, как документ попал в грузинские медиа и кто за этим стоит.

"В этой истории остаются противоречия, и мы стремимся снять их, чтобы не оставалось сомнений в том, что же произошло. Если обнародованные письма действительно фейк, нам важно точно знать, кто является автором этой провокации и почему в ней использованы грузинские СМИ. Если документ является оригинальным, то у президента, оправдываясь, говорят неправду", — добавили в издании.