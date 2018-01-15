СМИ сообщили о 70 пострадавших при обрушении в здании биржи в Индонезии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 70 человек пострадали и были госпитализированы после обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает газета Jakarta Post.
Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Сообщается, что в здании обрушилась одна из галерей.
Представитель полиции сообщил, что всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека, отмечает издание.
Идет расследование обстоятельств инцидента, но правоохранители уже исключили взрыв в качестве причины обрушения, уточняет газета.
[AHORA] | Se estiman varias víctimas tras el colapso de un piso de la Bolsa de Valores en Indonesia— Noticias 24/7 (@noticias247pr) 15 января 2018 г.
Los hechos ocurrieron en la capital de Indonesia, Yakarta. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas. #Jakarta #Indonesia pic.twitter.com/atw7R0SwW2