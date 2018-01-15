СМИ сообщили о 70 пострадавших при обрушении в здании биржи в Индонезии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 70 человек пострадали и были госпитализированы после обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает газета Jakarta Post.

Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Сообщается, что в здании обрушилась одна из галерей.

Представитель полиции сообщил, что всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека, отмечает издание.

Идет расследование обстоятельств инцидента, но правоохранители уже исключили взрыв в качестве причины обрушения, уточняет газета.

[AHORA] | Se estiman varias víctimas tras el colapso de un piso de la Bolsa de Valores en Indonesia



Los hechos ocurrieron en la capital de Indonesia, Yakarta. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas. #Jakarta #Indonesia pic.twitter.com/atw7R0SwW2 — Noticias 24/7 (@noticias247pr) 15 января 2018 г.

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