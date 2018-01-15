В МИД рассказали о формировании миротворческой миссии ООН в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году.

"Национальный состав контингента в соответствии с нашим предложением, в соответствии с практикой ООН определяют стороны конфликта, то бишь его, это состав, нужно будет согласовывать с Киевом, Донецком и Луганском", — заявил министр.

Он напомнил, что предложение РФ о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе.

"У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они передвигаются, — конечно, по согласованию со сторонами, — по обе стороны от линии соприкосновения и регулярно посещают территорию провозглашенных республик в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают за неделю до 20 раз. Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, где они патрулируют в соответствии со своим мандатом", — заявил министр.