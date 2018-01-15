В Ливии вооруженная группировка напала на аэропорт, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженная группировка напала в понедельник на международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи, его работа временно прекращена, сообщил местный телеканал Libya's Channel.

Как передал канал, нападение велось с использованием разных видов оружия. По его данным, людей внутри здания удалось эвакуировать.

По данным телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. Как передает телеканал, на аэропорт напала группировка "Аль-Бакара", к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы.

Как отметил канал, в бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование "Специальные силы сдерживания". Оно подтвердило в Facebook, что продолжает отражать атаку.

Правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, не смогло заручиться поддержкой властей на востоке страны и национальной армии, поэтому вынуждено сотрудничать с различными местными вооруженными формированиями.