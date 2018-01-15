СМИ сообщили об эвакуации на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 12 тысяч человек эвакуированы на Филиппинах в связи с угрозой извержения вулкана Майон, передает филиппинское информационное агентство PNA.

Ранее сообщалось об эвакуации 5,8 тысячи человек. Решение об эвакуации было принято после того, как вулкан выбросил столб пепла вечером в субботу.

Как сообщила в понедельник представитель национального управления по чрезвычайным ситуациям Мина Марасиган, всего из городов Камалиг, Гвинобатан и Малилипот были эвакуированы 3061 семья — 12044 человек.

Марасиган добавила, что принудительная эвакуация также ведется в городах Легапси и Дарага после сообщений об извержении лавы. Для эвакуации населения задействованы полиция и военные.

В понедельник на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. Представители Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) заявили, что из-за выброса лавы в понедельник города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла.

Местные власти отменили занятия в школах региона в понедельник, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.