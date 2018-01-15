Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия не ждет никаких продуктивных итогов встречи по Северной Корее в канадском Ванкувере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что, при всем уважении к тем, кто эту инициативу затеял, я не ожидаю ничего продуктивного. Лишь бы ничего контрпродуктивного не произошло. Это уже будет хорошим результатом, хотя в это верится с трудом", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.