Лавров рассказал, сожалеет ли он, что президентом США стал Трамп

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, сожалеет ли он, что президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.

По его словам, российская дипломатия работает с фактами.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о победе Трампа, российский министр пояснил, что "это не то, чем занимается дипломатия — сожалеть о чем-то состоявшемся".

"Мы работаем с фактами. И факты таковы, какими мы их видим сегодня. Поэтому мы делаем то, что необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях", — рассказал Лавров.