В Госдуме ответили на слова о "российском вмешательстве" в выборы в Чехии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России заинтересованы в победе на президентских выборах в Чехии кандидата, выступающего за развитие добрососедских отношений между двумя странами, однако вмешиваться в ход голосования не намерены, заявил в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В воскресенье соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на высший пост в стране.

"Спецслужбы РФ, как и любые другие госорганы, заинтересованы в продвижении интересов нашей страны на всём геополитическом пространстве мира. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы на выборах побеждали те, кто выступает за добрососедские отношения с нашей страной и готов развивать их", — сказал депутат.

Он также отметил, что народ Чехии исторически близок и дружественен России. "Но это не значит, что мы собираемся вмешиваться в эти выборы. Просто нас будет радовать, если пророссийские, хорошо относящиеся к нашей стране силы будут побеждать на выборах", — подчеркнул Морозов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.