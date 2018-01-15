В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На YouTube набирает популярность канал, посвященный жизни петуха по кличке Лягушка (Frog). Одно из последних видео, на котором он встречает девочку Саванну у школьного автобуса, набрало более 170 тысяч просмотров за шесть дней.

В ролике видно, как Лягушка несется к автобусу, после чего девочка приносит его обратно, причем он очень спокойно сидит у нее на руках.

Пользователям YouTube понравилось такое необычное поведение домашней птицы.

"Вы только поглядите на его крохотные ножки, когда он бежит!", — пишет ineedmyhat.

"Говорю вам, так здорово видеть, как Лягушка с рвением бежит поприветствовать Саванну, вернувшуюся домой! Я просто обожаю эту Лягушку!", — пишет lynz45.

"Пожалуйста, не ешьте его или его детей", — просит The DeadTV.

Хозяева Лягушки завели ему не только канал на YouTube, но и аккаунты в Instagram и Facebook.