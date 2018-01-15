США и исторический Запад теряют доминирующие позиции в мире, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США и исторический Запад теряют свои доминирующие позиции в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По мере того, как США и весь исторический запад теряют свои абсолютно доминирующие позиции, которыми они наслаждались как минимум пять столетий, и по мере того, как появляются в результате естественного хода истории новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния, по мере того, как необходимо адаптировать международную систему к вовлечению этих новых центров силы в процессы равноправного диалога, США, к сожалению, срываются на методы, которые нелегитимны и которыми они пытаются остановить сокращение своей относительной роли в мировой политике", — сказал Лавров в ходе большой ежегодной пресс-конференции.