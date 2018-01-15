Администрация Трампа боится конкуренции на мировой арене, заявил Лавров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа боится конкуренции на международной арене по целому ряду направлений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, в действиях нынешней администрации США (как и в действиях администрации (Барака — ред.) Обамы, это наследие, к сожалению, несмотря на линию президента Трампа в ходе предвыборной кампании, сохранилось, где-то даже стало более насыщенным, более напористым) ощущается боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер: энергетика, поставки газа в Европу", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Лавров напомнил ситуацию, когда вместо российского газа Европе навязывается сжиженный газ, который гораздо дороже.

"Это противодействие (проекту газоповода — ред.) "Северному потому-2", его называют политизированным, ведущим к расколу Европы, к удушению Украины. Все это идет из Соединенных Штатов. Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от "Северного потока-2", хотя доставка газа в Германию по "Северному потоку" на 2 тысячи километров короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину", — отметил глава МИД РФ.