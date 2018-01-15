Порошенко утверждает, что гимн Украины "обязательно будет звучать" в Крыму

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Петр Порошенко утверждает, что в Донецке, Луганске и в Крыму обязательно будет звучать украинский гимн.
Так он прокомментировал в Facebook ролик, в котором запечатлены поющие украинский гимн дети.
Ниже украинский президент пояснил, что его пост связан с 26-летием музыкальной редакции национального гимна страны.
В августе Порошенко уже высказывался подобным образом: поздравив в Twitter Донецк с днем города, он выразил убеждение в том, что украинский гимн снова будет звучать в нем, добавив также, что Киев борется за возвращение Донецка на Украину.