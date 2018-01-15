Порошенко утверждает, что гимн Украины "обязательно будет звучать" в Крыму

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Петр Порошенко утверждает, что в Донецке, Луганске и в Крыму обязательно будет звучать украинский гимн.

Так он прокомментировал в Facebook ролик, в котором запечатлены поющие украинский гимн дети.

"Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе…", — написал он.

Ниже украинский президент пояснил, что его пост связан с 26-летием музыкальной редакции национального гимна страны.

В августе Порошенко уже высказывался подобным образом: поздравив в Twitter Донецк с днем города, он выразил убеждение в том, что украинский гимн снова будет звучать в нем, добавив также, что Киев борется за возвращение Донецка на Украину.