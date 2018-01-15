Лавров заявил о попытках США сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Последние заявления Вашингтона по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма и стабильности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что минувший год с точки зрения развития внешней политики "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира". Лавров напомнил, что в последние месяцы 2017 года "серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона", в том числе решить проблему Корейского полуострова "исключительно силовым путем".

"Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности", — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.