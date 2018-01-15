В Багдаде около 100 человек пострадали при двойном теракте, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Около 100 человек пострадали в результате двойного теракта, совершенного смертниками в центре Багдада, сообщил местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сообщалось о 26 погибших в результате теракта в понедельник.

"Список погибших и раненых при двойном подрыве смертников, целью которых стала группа рабочих в районе площади Тайран (площадь Авиации — ред.) в центре Багдада, остановился на 26 погибших и 95 раненых", — сообщил источник.

Он отметил, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, и район на некоторое время был оцеплен.

МВД Ирака ранее заявило, что теракт утром в понедельник совершили два смертника при помощи поясов со взрывчаткой, в результате чего погибли 16 и пострадали 65 человек.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил о победном завершении войны в стране против террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России