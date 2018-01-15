Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили более 80 мин по территории ДНР. "Горловское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – 16 мин, 82 миллиметра – три мины. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 19 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 36 мин, 82 миллиметра – 10 мин", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК также заявили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 207 единиц ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.