Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель оперативного командования.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили более 80 мин по территории ДНР. "Горловское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – 16 мин, 82 миллиметра – три мины. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 19 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 36 мин, 82 миллиметра – 10 мин", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК также заявили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 207 единиц ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.