На Филиппинах обрушился вулканический купол

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Обрушения вулканического купола произошли в понедельник на вулкане Майон на Филиппинах, передает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).

Как сообщил телеканалу специалист Phivolcs Пол Аланис, обрушения вулканического купола были зафиксированы в 09.41 и 10.05 по местному времени (04.41 и 05.05 мск), при этом произошел выброс пепла.

"Технически Майон извергался (речь не идет о взрывном магматическом извержении) с выбросом потока лавы из вершинного кратера", — сообщил телеканалу директор Phivolcs Ренато Солидум. Как заявил Аланис, из-за выброса лавы в понедельник города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла.

Ранее сообщалось, что в воскресенье более 5,8 тысячи жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон. Решение об эвакуации было принято после того, как вулкан выбросил столб пепла вечером в субботу.

Местные власти отменили занятия в школах региона в понедельник, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные. Экстренные медицинские службы приведены в полную готовность на случай извержения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.