Нетаньяху заявил, что разочарован позицией Нью-Дели по Иерусалиму

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разочарован в связи с решением Индии поддержать недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую не признавать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства.
"Я не думаю, что один голос влияет на общую тенденцию, и вы можете увидеть это на примере многих других голосований, которые уже прошли. Естественно, я разочарован, но в то же время полагаю, что данный визит свидетельствует в пользу развития наших отношений по многим направлениям", — сказал Нетаньяху в интервью изданию India Today.
В Иерусалиме говорят, что неурегулированность палестинской проблемы перестала быть непреодолимым препятствием для развития отношений с Индией, которая из-за неприятия израильской оккупации только четверть века назад установила дипломатические отношения с еврейским государством.