Нетаньяху заявил, что разочарован позицией Нью-Дели по Иерусалиму

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разочарован в связи с решением Индии поддержать недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую не признавать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства.

По итогам прошедшего 21 декабря 2017 года голосования в поддержку резолюции высказались 128 стран, против нее выступили девять, еще 35 воздержались. Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса" Иерусалима, не имеют юридической силы и подлежат отмене. Резолюция также требует, чтобы все государства не признавали никаких мер, которые расходятся с решениями Совета Безопасности ООН.

"Я не думаю, что один голос влияет на общую тенденцию, и вы можете увидеть это на примере многих других голосований, которые уже прошли. Естественно, я разочарован, но в то же время полагаю, что данный визит свидетельствует в пользу развития наших отношений по многим направлениям", — сказал Нетаньяху в интервью изданию India Today.

Накануне глава израильского правительства прибыл в Индию с шестидневным визитом. Его сопровождает рекордная для таких поездок делегация из более чем сотни бизнесменов. В рамках текущего визита Нетаньяху посетит несколько индийских регионов, встретится с лидерами страны, предпринимателями и деятелями Болливуда, а также подпишет пакет двусторонних соглашений.

В Иерусалиме говорят, что неурегулированность палестинской проблемы перестала быть непреодолимым препятствием для развития отношений с Индией, которая из-за неприятия израильской оккупации только четверть века назад установила дипломатические отношения с еврейским государством.