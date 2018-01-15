Силовики один раз за сутки нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 янв — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.
По информации ведомства, силовики выпустили шесть мин с направления города Счастье по позициям Народной милиции ЛНР в районе села Раевка. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.